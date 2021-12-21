Американские ЧВК готовят провокацию с химическим оружием в Донбассе - Шойгу

Американские ЧВК готовят провокацию с химическим оружием в Донбассе - Шойгу
Сергей Шойгу. Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На территории Донецкой области находятся 120 американских наемников, сообщил министр

Американские частные военные компании, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с использованием химических компонентов на востоке Укрианы. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства с участием президента России.

По информации министерства, на территории Донецкой области в настоящее время присутствуют 120 сотрудников ЧВК Соединенных Штатов, которые заняты подготовкой украинского спецназа. Известно, что химические компоненты с неустановленным содержимым доставили в населенные пункты Авдеевка и Красный Лиман. Вместе с тем ВСУ продолжает обстреливать мирное население Донбасса.

Тем временем, добавил Шойгу, Соединенные Штаты наращивают военное присутствие у границ Российской Федерации. По последним данным, в восточноевропейских государствах размещены в общей сложности порядка восьми тысяч американских солдат. Североатлантический альянс отрабатывает варианты с применением коалиций против России, привлекая к маневрам силы Грузии, Молдавии и Украины.

В целом, отметил глава оборонного ведомства, военно-политическая обстановка в мире обострена. Рост напряженности наблюдается на западных и восточных границах России.

  

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов заявил, что Москва пресечет любую провокацию со стороны ВСУ в Донбассе. Вместе с тем он указал, что на такие действия украинскую администрацию подстегивает военная помощь от иностранцев.

Источник: РИА Новости
Егор МАЛКОВ
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