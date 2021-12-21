Лидер РФ назвал манипуляциями Вашингтона его действия за тысячи километров от США под предлогом нацбезопасности и ссылками на международное право

Сегодняшняя речь президента России Владимира Путина на заседании коллегии Министерства обороны временами была крайне эмоциональна – глава государства несколько раз ударил по трибуне, говоря об ошибках коллективного Запада в отношениях с РФ.

Так, касаясь темы мировой напряженности, верховный главнокомандующий отметил, что вину за это следует возложить на наших так называемых западных партнеров. По его словам, Москву после развала СССР постоянно провоцировали.

Испытывая эйфорию от якобы победы в холодной войне западники зачем-то решили поддержать сепаратистов на Северном Кавказе, а еще точнее – террористов, затем пошли на расширение НАТО и сами захотели выйти из договора по ПРО, указал лидер нации на деструктивные действия США и блока.

"То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, – это их вина. На каждом шаге Россия вынуждена была как-то отвечать. На каждом шаге ситуация постоянного ухудшалась и деградировала. И вот сегодня мы в такой ситуации, когда вынуждены что-то решать. Ну что, это непонятно кому-то?! Должно быть понятно!" – заявил Путин, стуча пальцами в унисон произносимым фразам.

Также Владимир Владимирович весьма жестко оценил двойные стандарты, применяемые Вашингтоном по отношению к международному праву. Он назвал это манипуляциями, четко отчеканив сквозь зубы – "надоели".

Президент обратил внимание на тот факт, что американцы под разными предлогами, в частности, якобы с целью обеспечить собственную безопасность, "действуют за тысячи километров от своей национальной территории". При этом Штаты, когда им мешает устав ООН, они объявляют его устаревшим, а когда выгодно, тут же ссылаются на международное право.

"Эти манипуляции надоели!" – подчеркнул Путин.

Он призвал Вашингтон отказаться от своих военных планов по Украине. США необходимо осознать, что России некуда отступать, приводит слова главы государства "Общественная служба новостей".

Напомним, 17 декабря МИД РФ опубликовал предложения Москвы, обращенное в адрес НАТО и Штатов, о гарантиях обеспечения безопасности России и государств-членов Североатлантического блока. Пока со стороны Запада приходят по большой части негативные отзывы на инициативу Смоленской площади, но официальной реакции еще нет.

