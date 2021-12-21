Среди клиентов "Беларуськалия" есть и американцы

У Вильнюса нет правовых оснований останавливать транзит произведенных в Белоруссии калийных удобрений, поэтому в случае такого решения Литва столкнется с большими неприятностями международного уровня. Об этом сообщила представитель "Беларуськалия" Ирина Савченко.

По ее словам, калийные удобрения – это гуманитарный груз, который имеет мировое социальное значение, поскольку являются залогом глобальной продовольственной безопасности. Если Вильнюс заблокирует эти поставки через свою территорию, то в мире вырастет угроза голода.

Кроме того, на Литву непременно подадут в суд, причем как Белоруссия, заключившая контракты на перевозку с литовской стороной, так и потребители удобрений.

"В суд обратятся большинство наших клиентов и покупателей удобрений, которые останутся без товаров и понесут значительный ущерб из-за действий Литвы. В результате они могут быть вынуждены покупать удобрения по гораздо более высоким ценам. Сумма претензий в этом случае может достигать миллиардов евро",

– предупредила Савченко, выступая в эфире литовского радио LRT. Она отметила, что среди потребителей белорусских удобрений есть и американцы. В частности, на днях в Клайпеду должно прийти судно, которое доставит продукцию "Беларуськалия" в США. И им может не понравиться, если контракты будут сорваны перед началом посевной.

Более того, Савченко уверена, что Минск отреагирует зеркально, и, если будет заблокирован транзит через Литву белорусской продукции, он аналогичным образом поступит и в отношении товаров, которые идут в прибалтийскую республику через территорию Белоруссии из России, Казахстана и других стран. В итоге пострадают простые литовцы.

Ранее США и ЕС приняли очередной пакет санкций против Белоруссии. В черный список попал и "Беларуськалий", продукция которого идет на экспорт, в основном, через Литву. Вильнюс оказался перед дилеммой: с одной стороны, он должен запретить своим компаниям сотрудничать с белорусскими партнерами, с другой, это грозит разорением самим литовцам. В Литве уже начались массовые увольнения из-за запрета работать с белорусами.

При этом конфликт Вильнюса и Минска может негативно сказаться и на россиянах. Так, снабжение Калининградской области уже сильно осложнилось, признал глава самого западного российского региона Антон Алиханов.