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Россия может исключить Литву из своей электронной системы таможенного декларирования по примеру Китая, тем самым нанеся по Вильнюсу сильнейший удар. Такую точку зрения высказал политолог, шеф-редактор портала RuBaltic Александр Носович, комментируя главу Калининградской области Антона Алиханова, который выразил беспокойство планами прибалтийской республики ограничить транзит грузов из Белоруссии.
По мнению эксперта, в своих действиях Литву совсем не интересует наш полуэксклав, однако кризис в отношениях между Вильнюсом и Минском в реальности способен коснуться российского удаленного региона. И если литовские власти действительно запретят транзит через республику белорусских товаров, чтобы соблюсти санкционный режим против соседей, то это ударит и по Калининградской области, считает Носович.
Он отметил, что белорусы поставляют в наш регион молочную и мясную продукцию, а также стройматериалы. Причем именно товары из Белоруссии заменили калининградцам те, которые шли из ЕС и угодили под эмбарго РФ после 2014 года.
"Конечно, нынешние угрозы Вильнюса активируют в регионе импортозамещающее производство. Стратегия развития Калининградской области предполагает продовольственную автономию как от "большой России", так и от других стран", – подчеркнул эксперт.
Тем не менее, риск возникновения продовольственного дефицита в полуэксклаве из-за возможного шага Литвы существует. Что касается стройматериалов, то здесь ситуация будет не столь критична, убежден журналист, т.к. в регион свободно поступает продукция из стран Евросоюза, в частности, из Польши.
"Федеральное правительство России обязано вмешаться в ситуацию. Необходимо дать понять Вильнюсу, что Москва создаст Литве такие проблемы, на фоне которых литовский разрыв с Китаем покажется чем-то незначительным", – сказал "Взгляду" политолог.
Носович напомнил, что несмотря на плохие двусторонние отношения между нашими странами, РФ до сих пор остается для прибалтийской республики одним из ключевых торгово-экономических партнеров.
"Поэтому если Москва вдруг вычеркнет Литву из своей электронной системы таможенного декларирования, как это сделал Китай, то по Литве будет нанесен сильнейший удар", – подытожил специалист.
Добавим, Пекин разругался с Вильнюсом после того, как тот 18 ноября рискнул открыть представительство Тайваня. Сначала Поднебесная ответила Литве на дипломатическом уровне – отозвав посла, а затем и вовсе изменив статус китайской дипмиссии в Вильнюсе с посольства до представительства КНР. Но и здесь Пекин не остановился и задействовал в качестве наказания экономические рычаги.
В частности, Китай приостановил грузовые железнодорожные перевозки в Литву, уменьшил
кредитный лимит для работающих на китайском рынке литовских предприятий, заморозил выдачу разрешений на экспорт продуктов питания. В начале
декабря Поднебесная и вовсе вычеркнула Литву как государство из базы данных свой
таможенной системы. В итоге литовские экспортеры сейчас не могут узаконить
доставленные в КНР товары.
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