Президенты обсудили проблему свободы слова

Сегодня, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин побеседовал по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Два главнокомандующих обсудили важные вопросы международной повестки.



В частности, президенты затронули конфликтную ситуацию внутри украинского государства. Владимир Владимирович подчеркнул, что киевскому режиму необходимо выполнить минские соглашения, иного пути нет.

Также Путин отметил, что проведение встречи в "нормандском формате" возможно только после того, как украинцы на деле продемонстрируют свою готовность идти по мирному пути урегулирования конфликта. В противном случае обсуждать организацию подобного рода мероприятий нет смысла.

Помимо этого, первые лица Российской Федерации и Пятой Республики обсудили проблему свободы слова. Так, Владимир Владимирович указал на явные ограничения, которые по какой-то причине вводятся в отношении российского информационного канала Russia Today. Наш президент напомнил, что французские журналисты не подвергаются дискриминации на территории России. Москва рассчитывает, что Париж также эффективно разрешит появившиеся в данной сфере проблемы.

Любопытно, что сегодня у французского лидера праздник. 21 декабря Эммануэлю Макрону исполнилось 44 года. Разумеется, глава россиян поздравил своего европейского собеседника с днем рождения и пожелал ему всего самого наилучшего. Президенты также обменялись дружественными пожеланиями накануне празднования Нового года и Рождества.

В завершении беседы стороны заверили друг друга в готовности работать на благо мировой стабильности. Москва и Париж сделают все от них зависящее для обеспечения безопасности на международной арене.