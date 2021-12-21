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Президент Украины Владимир Зеленский начал странным образом реагировать на любое упоминание о российском лидере Владимире Путине. Сегодня он объявил, что глава РФ не является для него Богом, чтобы в него верить.
С таким заявлением экс-комик выступил вместо ответа на вопрос журналиста о том, верит ли Владимир Александрович в целесоообразность встречи тет-а-тет с Владимиром Владимировичем на фоне последних предложений Москвы к Вашингтону и НАТО о гарантиях безопасности, обвинений в адрес Киева о невыполнении украинской стороной Минских соглашений, а также после того, как в Донбассе жителям начали выдавать российские паспорта.
"Президент Российской Федерации для меня не Бог, чтобы верить в него или нет. Мы должны делать все, чтобы строить разные форматы встречи", – сказал пан Зеленский.
Что он хотел этим пассажем изобразить, неизвестно.
Далее украинский лидер пожаловался на то, что нормандский формат бездействует, поскольку президент Франции Эммануэль Макрон отдельно общается с ним и с Путиным. Пан Зеленский добавил, что они с французом хотят вовлечь в процесс "четверки" и нового канцлера Германии Олафа Шольца. Он подчеркнул, что киевский режим готов выполнять только те договоренности, которые существуют в нормандском формате.
Затем все-таки вернулся к возможному прямому диалогу с Путиным, отметив, что они не общаются друг с другом.
"Мне кажется, что мы оба не снимаем (телефонную трубку – ред), потому что мы оба не звоним... Мы открыто говорим, что мы готовы к диалогу. Нам надо, чтобы российская сторона сказала, что и они готовы", – цитирует УНИАН поток сознания украинского лидера.
По словам Зеленского, он готов к встрече с Путиным в любом формате, и даже администрации глав обоих государств ведут на сей счет переговоры, "какая может быть адженда встреч".
Президент подчеркнул, что ежели не удастся "в какой-то срок" договориться "по сложным документам", то он сам "будет
прямо ему звонить", т.е. Путину.
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