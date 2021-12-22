Власти Белоруссии не заинтересованы в высокой явке, считает лидер НАУ

Основатель оппозиционного движения "Народное антикризисное управление" Павел Латушко рассказал о реакции белорусских властей на план противников режима по предстоящему референдуму. Бывший министр культуры РБ обратил внимание, что дата голосования до сих пор не озвучена.

В этой связи он сделал вывод о том, что сотрудники администрации президента и председатели избирательных комиссий не заинтересованы в высокой явке на референдум. Также политик выразил мнение, что белорусы готовы отвергнуть "узурпатора" Александра Лукашенко во время плебисцита.

Лидер НАУ подчеркнул, что власти Белоруссии используют все доступные инструменты для понижения избирательной явки. По его словам, действующий режим пытается "запугать" граждан перед референдумом, чтобы снизить политическую активность.

"Мы видим все новые сообщения о репрессиях, мы видим, что пропаганда без устали очерняет белорусов, которые хотят перемен", - отметил Латушко.

Кроме того, оппозиционер напомнил, что после президентских выборов 2020 года в избирательной системе страны возник кризис. По его словам, сегодня многие члены избиркомов отказываются исполнять свои обязанности и складывают полномочия. Кстати, недавно Лукашенко назначил нового председателя ЦИК РБ.

Экс-министр подчеркнул, что у каждого гражданина есть право определять будущее своей страны.

"Мы, белорусы, больше не готовы жить при диктатуре, и мы снова это покажем", – заявил Латушко.

Он призвал сограждан прийти на избирательные участки и поставить отметки напротив всех вариантов в бюллетенях, то есть сделать их недействительными. Именно этот шаг, по версии политика, является общим вкладом в деле становления нового государства.

Напомним, ранее основатель НАУ отметил, что во время конституционного референдума гражданам Белоруссии предложат выбор "между системой Лукашенко и системой Лукашенко". Он призвал сограждан отказаться от голосования "за" или "против" поправок в основной закон страны.