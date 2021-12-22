Назначение произойдет в 2021 году, уверждает источник

Власти должны назначить нового главу Министерства чрезвычайных ситуаций, кресло которого до сих пор остается вакантным после гибели Евгения Зиничева, до конца текущего года. Об этом пишет URA.ru, ссылаясь на собственные источнике в ведомстве.

Близкие к ситуации чиновники указали, что для определения кандидатуры выберут одну фигуру из шорт-листа с двумя персонами. Одна из них известна – это глава Иркутской области Игорь Кобзев, который занимал высокие посты в МЧС. О второй кандидатуре пока что неизвестно.

27 декабря в стране отмечается День спасателя. Ожидается, что к этому моменту власти определятся с новым министром и приурочат его представление с соответствующим документом.

По словам политолога Сергея Полякова, с момента гибели Зиничева минуло три месяца. Долгое время Министерство чрезвычайных ситуаций находится без руководителя, поэтому вопрос можно считать безотлагательным. В последнее время вопрос назначений на руководящие должности приобрел массу слухов и обсуждений, хотя кадровые решения Путина находятся за семью печатями, а потому не представляется возможным ни подтвердить, ни опровергнуть эти инсайды.

Как пишет URA.ru, Кобзева ранее рассматривали на должность руководителя МЧС, так как до руководства Иркутской областью он занимал пост заместителя главы МЧС и являлся протеже Зиничева.

Областная администрация заявила, что не имеет в распоряжении информации о назначении Кобзва на пост главы чрезвычайного ведомства.

После гибели Зиничева президент России Владимир Путин назначил генерал-полковника Александра Чуприяна временно исполняющим обязанности главы ведомства.