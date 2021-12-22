Дипломатических инструментов осталось мало, дальше - военное противостояние

Москва вертит Западом, как хочет, несмотря на вводящиеся с 2014 года антироссийские санкции. Сейчас Кремль задумал захватить Украину и восстановить Советский Союз. У Запада "удручающе мало" рычагов, чтобы развернуть ситуацию вспять, но они есть. На это указал обозреватель СNN Майкл Бочюркив.

По его словам, у президента России Владимира Путина столь мощные мускулы, что он смог "без единого выстрела повергнуть Запад в коллективную панику". Доказательством этого, по мнению Бочюркива, служат следующие факты: Москва направила войска к границе Украины, заключила военный союз "с последним диктатором Европы" белорусским лидером Александром Лукашенко, договорилась с Пекином создать "закрытую торговую сеть" и ограничить хождение доллара в мире, "хакнула" трубопровод в США, снизила добычу газа на фоне кризиса в Европе. И на этом фоне европейские лидеры хотят вести с Путиным переговоры, возмущается автор СNN.

Видеоконференции Джо Байдена и предупреждения европейских лидеров о "негативных последствиях" Россию не остановят. Пора принимать меры, которые действительно причинят Путину боль, говорится в статье. Таких дипломатических инструментов у Запада мало, но они есть:

"Запретить россиянам въезд в другие страны, заблокировать многомиллионные сделки с недвижимостью, которые превратили Лондон и Майами в игровые площадки для богатых россиян, отдать приказ о немедленной высылке граждан России из западных стран",

– призывает СNN. Только такие меры могут удержать от открытого военного конфликта. Надо действовать решительнее, говорится в статье на стайте американского телеканала.

Ранее президент РФ Владимир Путин, выступая в Минобороны, эмоционально высказался о манипуляциях Запада в отношении России.