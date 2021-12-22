Требования Кремля по НАТО перечеркивают устоявшуюся систему безопасности в Европе - Guardian

Требования Кремля по НАТО перечеркивают устоявшуюся систему безопасности в Европе - Guardian
Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Запад будет делать вид, что он готов обсуждать условия Москвы

Россия выдвинула заведомо невыполнимые требования к США и НАТО. Учитывая скопление армейских подразделений РФ у границы с Украиной, ситуация приобретает зловещий характер. С такой оценкой ситуации выступила британская The Guardian.

Москва пытается изменить устоявшуюся архитектуру безопасности на всем постсоветском пространстве, говорится в редакционной статье газеты. Она хочет получить право вето на размещение солдат и ракет НАТО в восточноевропейских странах типа Польши и Румынии и на прием в альянс новых членов из числа бывших советских республик.

Вероятность того, что Запад на это согласится, "нулевая". Более того, в Брюсселе уже заверили Киев, что дорога в НАТО остается для него открытой. Однако у Запада нет другого выбора, кроме как убеждать Москву в своей готовности вести переговоры на этот счет.

Сейчас Россия повысила ставки, потребовав срочного ответа на свое предложение. Это обостряет ситуацию и ставит Украину и западные страны в "неудобное положение", пишет The Guardian.

"Путин решил спровоцировать кризис",

– делает вывод издание и выражает надежду, что Вашингтон и Брюссель смогут найти убедительные доводы, которые покажут Москве, что ее военные шаги приведут к таким экономическим последствиям, которые сделают контрпродуктивными все ее усилия.

О том, что Москве надоело терпеть провокации Запада, угрожающие ее безопасности, президент РФ Владимир Путин на днях заявил с трибуны Минобороны РФ.

Ранее CNN призвала западные правительства принять болезненные для России меры, которые остановят ее от агрессии. В частности, предлагается выслать всех граждан РФ из других стран.

Источник: The Guardian ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Бездействие "Газпрома" на фоне рекордных цен на топливо объяснили

Европейцы и украинцы вынуждены искать виновного в ситуации вовне

Американские ЧВК готовят провокацию с химическим оружием в Донбассе - Шойгу

На территории Донецкой области находятся 120 американских наемников, сообщил министр

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей