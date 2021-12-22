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Работающее в Вашингтоне российское посольство ответило Госдепартаменту США на заявление об ответственности нашей страны за ситуацию на Украине. В дипмиссии РФ призвали американских коллег "не сваливать с больной головы на здоровую".
"Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны",
– цитирует RT ответ посольства РФ в адрес американского внешнеполитического ведомства.
Российские дипломаты призвали США отказаться от дальнейшего расширения НАТО на Восток и не принимать в военно-политический блок бывших членов СССР.
К слову, ранее политолог Валерий Клочок заявил, что США и Евросоюз "торгуют" Украиной.
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