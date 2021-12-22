Дипломаты призвали США отказаться от расширения НАТО на Восток

Работающее в Вашингтоне российское посольство ответило Госдепартаменту США на заявление об ответственности нашей страны за ситуацию на Украине. В дипмиссии РФ призвали американских коллег "не сваливать с больной головы на здоровую".

"Для деэскалации США следовало бы не создавать антироссийский военный плацдарм на границах нашей страны",

– цитирует RT ответ посольства РФ в адрес американского внешнеполитического ведомства.

Российские дипломаты призвали США отказаться от дальнейшего расширения НАТО на Восток и не принимать в военно-политический блок бывших членов СССР.

К слову, ранее политолог Валерий Клочок заявил, что США и Евросоюз "торгуют" Украиной.