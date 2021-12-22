В альянсе настроены на диалог и оборону

Порядка 40 тысяч военнослужащих Североатлантического альянса приведены в состояние повышенной боевой готовности. Об этом сообщает немецкая газета WELT со ссылкой на собственный источник в НАТО.

По данным авторов статьи, речь идет о силах быстрого реагирования. В военно-политическом блоке приняли соответствующее решение якобы из-за потенциальной угрозы, исходящей от России. В НАТО считают, что наша страна наращивает войска вблизи украинской границы.

Немецкие журналисты даже обратились к официальному представителю альянса из-за сложившейся ситуации, однако чиновник отказался от комментариев. В то же время он подчеркнул, что НАТО сохраняет свою позицию относительно России, которая заключается не только в обороне, но и в диалоге.

Кроме того WELT выяснил, что Североатлантический альянс усилил боеготовность, чтобы также защитить Польшу, Румынию и прибалтийские республики, в которых "ощущается угроза" от потенциального конфликта России и Украины.

В издании подчеркнули, что действия членов НАТО направлены на снижение напряженности в регионе и на демонстрацию готовности оказать России противодействие.

Примечательно, что наша страна прикладывает огромные усилия для деэскалации ситуации путем дипломатических переговоров. Так, ранее посольство РФ в США призвало Вашингтон отказаться от расширения НАТО на Восток.