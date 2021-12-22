Канцлер ФРГ Шольц может стать болезненной проблемой для Белого дома – СМИ

Канцлер ФРГ Шольц может стать болезненной проблемой для Белого дома – СМИ
Фото: Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
В Германии отказываются делать газопровод инструментом политического шантажа

Газопровод "Северный поток-2" является хорошим инструментом, чтобы удержать Россию от нападения на Украину. Но эту точку зрения Соединенных Штатов не разделяет Германия. В итоге отношения Вашингтона и Берлина складываются весьма болезненно, пишет The Wall Street Journal.

По оценке издания, Германия сделала "Северный поток-2" ключевым элементом своей энергетической стратегии. России этот газопровод тоже сулит большие прибыли. И только США видят в нем возможность защитить суверенитет Украины.

Но чтобы этот рычаг сработал, Белому дому нужно заручиться поддержкой европейских союзников, а канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается политизировать российский энергетический проект. В итоге дискуссия между США и ФРГ складывается очень напряженная.

"Газопровод "Северный поток – 2" – это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества",

– настаивают в США. При этом, по данным издания, американский президент Джо Байден также испытывает давление со стороны Конгресса. По информации WSJ, глава Белого дома уже пошел на сделку с сенаторами, пообещав поддержать новые санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Напомним, ранее немецкий регулятор приостановил процесс сертификации "Северного потока-2", потребовав перевести компанию-оператора из юрисдикции Швейцарии в Германию.

Источник: The Wall Street Journal ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Бездействие "Газпрома" на фоне рекордных цен на топливо объяснили

Европейцы и украинцы вынуждены искать виновного в ситуации вовне

Требования Кремля по НАТО перечеркивают устоявшуюся систему безопасности в Европе - Guardian

Запад будет делать вид, что он готов обсуждать условия Москвы

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей