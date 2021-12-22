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Газопровод "Северный поток-2" является хорошим инструментом, чтобы удержать Россию от нападения на Украину. Но эту точку зрения Соединенных Штатов не разделяет Германия. В итоге отношения Вашингтона и Берлина складываются весьма болезненно, пишет The Wall Street Journal.
По оценке издания, Германия сделала "Северный поток-2" ключевым элементом своей энергетической стратегии. России этот газопровод тоже сулит большие прибыли. И только США видят в нем возможность защитить суверенитет Украины.
Но чтобы этот рычаг сработал, Белому дому нужно заручиться поддержкой европейских союзников, а канцлер ФРГ Олаф Шольц отказывается политизировать российский энергетический проект. В итоге дискуссия между США и ФРГ складывается очень напряженная.
"Газопровод "Северный поток – 2" – это российский геополитический проект, который подрывает энергетическую и национальную безопасность значительной части евроатлантического сообщества",
– настаивают в США. При этом, по данным издания, американский президент Джо Байден также испытывает давление со стороны Конгресса. По информации WSJ, глава Белого дома уже пошел на сделку с сенаторами, пообещав поддержать новые санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.
Напомним, ранее немецкий регулятор приостановил процесс сертификации "Северного потока-2", потребовав перевести компанию-оператора из юрисдикции Швейцарии в Германию.
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