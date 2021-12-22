Лавров раскритиковал Столтенберга за высказывания о членстве Украины в НАТО

Лавров раскритиковал Столтенберга за высказывания о членстве Украины в НАТО
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
К странным словам генсека альянса уже все привыкли

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг выступает с заявлениями, которые сложно назвать разумными. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, оценивший высказывания генсека НАТО о гарантиях безопасности и отношениях блока с Москвой.

Ранее Столтенберг заявил, выступая с главой румынского правительства Николае Чукэ в Брюсселе на пресс-конференции, что вопрос о членстве Украины в составе Североатлантического блока имеет принципиальное значение и не входит в предмет переговоров с Российской Федерацией. Альянс не собирается обсуждать с Россией эту тему.

Как указал глава российского внешнеполитического ведомства, комментируя ситуацию, к подобным словам со стороны норвежца многие уже привыкли.

"Господин Столтенберг постоянно делает не очень адекватные завяления", - высказался Лавров в ходе интервью для RT.

При этом министр иностранных дел назвал срок проведения переговоров с НАТО, на который надеется Москва. Кремль рассчитывает это сделать уже в январе 2022 года. Что касается реакции Вашингтона на указанную тему, то она, с точки зрения Лаврова, в реальности оказалась "деловой".

Внешнеполитические помощники президентов России и Соединенных Штатов обсудили вопрос о гарантиях – по итогом переговоров стороны смогли согласовать "организационные модальности" для дальнейших действий. Сами переговоры будут вестись по трем ключевым направлениям. Об их содержании пока что неизвестно.

Как указали в МИД, Россия не желает войны, однако намерена жестко обеспечивать собственную безопасность. Вместе с тем министр обратился к "горячим головам" на Украине, указав, что все провокации будут пресечены.

The Guardian заявил, что требования российской стороны невыполнимы и рушат всю систему безопасности Европы. По этой причине, утверждает СМИ, вероятность достижения соглашения близка к нулю.

Источник: RT ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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