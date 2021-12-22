Потерпевших по делу разделили на несколько категорий

Родственники пассажиров и членов экипажа, погибших при крушении малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, могут рассчитывать на денежные компенсации в размере до сорока тысяч евро. Категории потерпевших и полагающиеся им суммы определила прокуратура Нидерландов после возобновления уголовного дела.

Максимальная выплата, по мнению государственного обвинения, полагается первой категории родственников, которые на момент гибели гражданина проживали вместе с ним. Речь идет о супругах, партнерах, детях и родителях. Далее прокуратура предложила уменьшать размер компенсации по пять тысяч евро согласно категории.

Так, ко второй группе потерпевших отнесли детей и родителей, которые проживали отдельно от жертв катастрофы. Им полагается по 35 тысяч евро. Остальные близкие родственники, не относящиеся к членам семьи, могут рассчитывать на выплаты в размере 30 тысяч евро. Всего же в уголовном деле фигурируют более трех сотен исков о компенсациях.

Примечательно, что представляющий государственное обвинение нидерландский прокурор почему-то решил, что размер компенсационных выплат должен соответствовать национальному законодательству Украины. По его словам, увеличение денежных сумм с 20 до 40 тысяч евро является "разумным и сбалансированным" решением.

Отметим, что процесс по делу о сбитом воздушном судне начался в марте прошлого года, а в июне нынешнего суд приступил к рассмотрению уголовного дела по существу. Его фигурантами являются россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский и Олег Пулатов, а также украинец Леонид Харченко.

Прокуратура требует для подсудимых пожизненного наказания. Они обвиняются в уничтожении самолета и, соответственно, убийстве 298 человек, находившихся на борту рейса MH17. Государственное обвинение не исключает, что подсудимые намеревались сбить военный самолет, однако это обстоятельства не дает им право на смягчение приговора суда.

Важно отметить, что российская сторона неоднократно обращала внимание на игнорирование части доказательств со стороны следствия. К примеру, выводы о перевозке "Бука" на территорию Украины сделаны на основе фото и видео, которые могут быть сфальсифицированы. Один из судей также указал, что видеоматериалы по делу взяты из Интернета. Ранее сообщалось, что прокуратура использовала в качестве доказательств посты из социальных сетей.