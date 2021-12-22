"Пусть ездят в Германию": Лукашенко ответил Литве на запрет поставок через Клайпеду

"Пусть ездят в Германию": Лукашенко ответил Литве на запрет поставок через Клайпеду
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Глава республики не понимает логики соседей

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, выступая на представлении главы Гомельского областного исполнительного комитета, что у официального Минска есть ответ на запрет поставок сырья через Клайпедский порт.

Как указал глава республики, тема транзита с Европейским союзом порядком всех утомила. Недружные соседи, однако, предпочитают не вспоминать нескромные цифры. Только с Литвой у Украины через Белоруссию товарооборот составил за год примерно три миллиона тонн – в том числе включая участок государственной границы Гомельской области.

Лукашенко добавил к сказанному, что не понимает логики действий литовской администрации, которая пытается давить на своего транзитера и лишает себя прибыли.

"А мы закроем этот транзит. Пусть ездят в Германию. Или пусть пробуют везти через Польшу – получится в три раза дороже", – высказался глава республики.

Как считает государственный лидер, у белорусской стороны имеются способы для грамотного ответа "всей этой литовской чехарде" по поводу закрытия перевалки через Клайпедский порт.

После введения антибелорусских санкций руководство Клайпедского порта столкнулось с падением выручки – часть груза, назначенного на указанный пункт, не приходит из Белоруссии еще с начала 2021 года. На фоне возникших проблем компания решила провести меры по "оптимизации" – уволила двадцать человек. В руководстве указали, что немалая часть транзита приходится на белорусские удобрения. Ожидается сокращение прибыли не только для порта, но и для работающих в нем компаний. Быстрая компенсация потерянных средств же невозможна.

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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