"Нафтогаз" выставил "Газпрому" несколько требований

"Нафтогаз" выставил "Газпрому" несколько требований
Фото: Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Украинская компания хочет, чтобы российский концерн предоставил свои возможности другим добытчикам, включая и иностранцам

"Нафтогаз" накатал кляузу на "Газпром" в Еврокомиссию с жалобой на якобы злоупотребление нашим концерном доминирующим положением на европейском рынке топлива и потребовал обязать российского монополиста увеличить мощности прокачки сырья по ГТСУ, поскольку киевский режим несет убытки. Об этом говорится в пресс-релизе украинской компании.

""Газпром" резко уменьшил продажу собственного газа на европейском спотовом рынке, несмотря на растущий спрос, и ограничивает возможности других компаний поставлять дополнительные объемы газа в Европу и конкурировать с "Газпромом", – заявил глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его мнению, именно такое поведение российского концерна является основной причиной топливного кризиса и рекордного роста цен на природное сырье в Старом Свете.

""Нафтогаз" как один из крупнейших покупателей газа в Европе также несет убытки из-за этих злоупотреблений. Следовательно, мы просим Европейскую комиссию должным образом отреагировать на нарушения", – призвал старших товарищей на континенте пан Витренко.

Украинцы хотят, чтобы ЕК обязала "Газпром" выставить на электронные торги дополнительные объемы голубого топлива для его поставки на украино-российской границе или на точке приема ЕС с Украиной. Таким образом, киевские представители в очередной раз пытаются заставить нашего монополиста торговать сырьем с европейцами на рубеже с Незалежной, в том числе, чтобы покупатели из Евросоюза самостоятельно бронировали объемы транспортировки газа по ГТСУ или закачивали их в украинских ПГХ.

Но и это еще не все. Деятели "Нафтогаза" требуют от "Газпрома" предоставить технические возможности своей газотранспортной системы для экспорта газа другим российским добывающим компаниям, а также для транзита топлива из государств Центральной Азии.

Напомним, накануне наш монополист прокомментировал отказ от бронирования дополнительных мощностей для доставки своего сырья в ЕС по трубопроводу "Ямал-Европа" по его польскому участку. В концерне подчеркнули, что все обязательства "Газпром" перед покупателями выполняет согласно плану, а остальное – это внутренняя кухня компании.

Источник: "Нафтогаз"
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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