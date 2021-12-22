В России решили сменить посла в Белоруссии - СМИ

В России решили сменить посла в Белоруссии - СМИ
Борис Грызлов. Фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
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Назначение подтвердили сразу несколько источников

Новым послом России в Белоруссии станет Борис Грызлов. Нынешний посол Евгений Лукьянов будет отозван. Об этом сообщают сразу несколько СМИ со ссылкой на собственные источники.

Кандидатуру Грызлова одобрили на закрытом заседании думского комитета по делам СНГ. Как пишет "Ъ", его скорое назначение на пост подтвердили источники в Госдуме и МИД РФ. 

Собеседник издания Znak заявил, что Грызлов является политическим тяжеловесом, которому доверяет президент. Выбор в его пользу будет демонстрировать важность сотрудничества между странами. 

По данным "Интерфакса", официально вступление в должность может произойти еще до нового года. Первое время он будет совмещать работу в Трехсторонней контактной группе по Украине вместе с посольской. Предыдущий российский посол Евгений Лукьянов получил свой пост в марте 2021 года. 

Напомним, Борис Грызлов был министром внутренних дел России, возглавлял российский парламент, а также являлся председателем ЕР. С 2015 года он – полномочный представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине.

Источник: Коммерсантъ ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
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