Европейцы обратили внимание на сжатый кулак президента

Накануне, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин выступил с весьма эмоциональной речью на заседании коллегии Министерства обороны. Немало слов было посвящено расширению НАТО на восток. Любопытно, что в словах главы России испанские интернет-пользователи заметили угрозу.



Читатели популярного в Испании издания El Mundo обсудили выступление нашего президента. Стоит отметить, что многим кажется нормальным стремление Североатлантического альянса расширяться и окружать Россию. Впрочем, нашлись и трезво смотрящие на ситуацию европейцы, которые с пониманием отнеслись к негодованию нашей страны.

А еще некоторых перепугал грозный вид российского главнокомандующего.

"Мне совсем не понравился этот сжатый кулак Владимира", – пишет один из комментаторов.

Примечательно, что хорошо обработанные западными средствами массовой информации европейцы всерьез пишут о том, что размещение американских ракет вдоль границ России не должно беспокоить Кремль. Мол, мощнейшие вооружения ставят просто так, а нападать на Россию никто не собирается, так как это может привести к уничтожению всей планеты.

Другие, в свою очередь, отмечают, что Москва вправе требовать от остальных игроков международной арены уважительное к себе отношение и имеет полное право защищать собственные интересы.

Напомним, во время своего выступления Владимир Владимирович так разошелся, что даже стучал по трибуне в адрес Запада.