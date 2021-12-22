На Украине и в США заявления главы Минобороны назвали инсинуациями и дезинформацией

Украинские правители выдержали театральную паузу после заявления главы Минобороны России Сергея Шойгу о присутствии американских ЧВК в Донбассе и подготовке химатаки против ДНР и ЛНР, дождались реакции Пентагона, а потом дружно и в унисон опровергли данные утверждения представителя Москвы.

Напомним, накануне во время коллегии в военном ведомстве с участием президента РФ Владимира Путина наш министр сообщил о наличии у российской стороны данных о том, что американские частные военные компании, которые находятся в Донецкой области, готовят провокацию с использованием химических компонентов на востоке Незалежной.

Сначала утром в среду, 22 декабря, официальный представитель Пентагона Джон Кирби назвал "не соответствующим действительности" слова Сергей Кужугетовича, передает РИА "Новости".



После этого проснулись в Незалежной. Так, спикер МИД Олег Николенко объявил, что власти соборной категорически отвергают "инсинуации в сторону Украины", которые прозвучали из Москвы.

"Заявления министра обороны о якобы химических веществах, инструкторах американских частных военных компаний, обстрелах жилых кварталов в Донбассе – очередные примеры массированной российской дезинформации", – цитирует "Интерфакс" пана Николенко.

Потом выступил с опровержением представитель Минобороны Незалежной Леонид Матюхин и сообщил, что все угрозы безопасности населению в Донбассе якобы исходят из России. По его словам, в Незалежной "нет частных военных компаний, в том числе иностранных, кроме тех, которые на временно оккупированных территориях Украины использует Российская Федерация". Пан Матюхин назвал слова Шойгу "намеренной дезинформацией".

В свою очередь, американское посольство в Киеве на своей странице в "Твиттер" написало, что будет "настаивать на дипломатии и деэскалации" и "напоминать России о последствиях дальнейших актов агрессии против Украины". Посланцы США призвали Москву прекратить "использовать ложную, подстрекательскую риторику".

Между тем, официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в сегодняшнем эфире программы "60 минут" подтвердил информацию о поставках США Незалежной контейнеров с химвеществами, которые позже были переброшены в районы рядом с линией разграничения сторон в Донбассе.

"В октябре с одной из поставок был поставлен антидот. …Есть такой тип химического оружия – ботулотоксин, он вызывает ботулизм, но если проще - паралич. В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнера", – рассказал представитель Донецка.

Он пояснил, что последние применяются в гранатометах, а также контейнеры можно сбрасывать с беспилотников. Басурин утверждает, что химвещества были доставлены на военные склады в Харьковской области, недалеко от Славянска.

