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Украина не стала присоединяться к пятому пакету санкций Евросоюза в отношении Белоруссии. Об этом сегодня сообщает УНИАН со ссылкой на заявление главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
Новую дубину Минску назначили в связи
с нарушениями прав человека в Республике и созданием миграционного кризиса на пороге объединения.
"Страны-кандидаты Республика Северная Македония, Черногория, Сербия и Албания, страны Европейской ассоциации свободной торговли Исландия, Лихтенштейн и Норвегия, члены Европейской экономической зоны, присоединились к этому решению Совета ЕС", – говорится в заявлении.
Таким образом, Незалежная в этом списке не оказалось. А вот в ноябре 2020 г. киевский режим поддержал рестрикции, введенные Брюсселем против Минска после президентских выборов и массовых протестов в Белоруссии.
Между тем, в этой дружной компании очутилась Сербия. А ведь только 7 декабря белорусский президент Александр Лукашенко объявил, что Минск чувствует поддержку со стороны Белграда, сообщала "РГ".
"Главное сейчас – выстоять. Чтобы нас на колени не поставили", – говорил Александр Григорьевич на встрече с председателем группы дружбы с Белоруссией в парламенте Сербии Драгомиром Каричем.
Ранее в среду, 22 декабря, на заседании с активом Гомельской области Лукашенко коснулся темы санкционного давления со стороны ЕС на белорусов. Бацька заявил, что у Минска есть чем ответить на запрет поставок белорусского сырья через Клайпедский порт и пригрозил закрыть транзит для продукции из Украины и Литвы.
Напомним,
2 декабря Брюссель одобрил пятый пакет ограничений в отношении Белоруссии из-за ситуации
с беженцами на польско-белорусской границе. В черный реестр угодили более 25 физических и юрлиц, включая "Белавия", "Гродно
Азот" и "Беларусьнефть".
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