Курс рубля
- Рублю предрекли снижение в долгосрочной перспективе
- Вирус страха, или почему рухнул рубль
- На Западе назвали причину укрепления рубля до 70 за доллар в 2022 году
В Гомельской области белорусские правоохранители задержали гражданина РФ. Мужчину подозревают в подготовке теракта, передает агентство БЕЛТА.
Отмечается, что об этом сегодня доложил глава управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников главе государства Александру Лукашенко.
По его словам, житель Гомеля, который имеет документ о ВНЖ, "по экстремистским мотивам совершил поджог личного автомобиля начальника УДИН" по региону. Кроме того россиянин проколол колеса 39 троллейбусов в Гомеле "с целью остановки движения общественного транспорта".
Каких-либо подробностей о личности подозреваемого не приводится.
Ранее в среду, 22 декабря, на встрече с активом региона Лукашенко сообщил о задержании за последние сутки около семи человек, которым вменяют статью о терроризме. Еще один подозреваемый смог покинуть страну, выехав в РФ, рассказал президент.
Украинская компания хочет, чтобы российский концерн предоставил свои возможности другим добытчикам, включая и иностранцам
Потерпевших по делу разделили на несколько категорий