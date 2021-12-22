Гражданин РФ совершил поджог автомобиля милицейского начальника

В Гомельской области белорусские правоохранители задержали гражданина РФ. Мужчину подозревают в подготовке теракта, передает агентство БЕЛТА.

Отмечается, что об этом сегодня доложил глава управления КГБ по Гомельской области Александр Мельников главе государства Александру Лукашенко.

По его словам, житель Гомеля, который имеет документ о ВНЖ, "по экстремистским мотивам совершил поджог личного автомобиля начальника УДИН" по региону. Кроме того россиянин проколол колеса 39 троллейбусов в Гомеле "с целью остановки движения общественного транспорта".

Каких-либо подробностей о личности подозреваемого не приводится.

Ранее в среду, 22 декабря, на встрече с активом региона Лукашенко сообщил о задержании за последние сутки около семи человек, которым вменяют статью о терроризме. Еще один подозреваемый смог покинуть страну, выехав в РФ, рассказал президент.

