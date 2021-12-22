Политолог объяснил смену посла России в Белоруссии

Политолог объяснил смену посла России в Белоруссии
Борис Грызлов. Фото: Viktor Chernov/Russian Look/www.globallookpress.com
Разрешение политического кризиса в Республике станет для Кремля одной из самых важных задач в 2022 году

Москва намерена разрешить политический кризис в Белоруссии, назначая послом РФ в Минске Бориса Грызлова. К такому выводу пришел российский политолог Андрей Суздальцев.

Напомним, ранее в среду, 22 декабря, стало известно, что вместо Евгения Лукьянова главой нашей дипмиссии в Республике будет назначен полпред России в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

По мнению эксперта, причина такого шага не в том, что Лукьянов мог допустить какие-то ошибки или президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал его заменить.

"Появление в Минске Грызлова, представителя высшей номенклатуры России, говорит о том, что разрешению белорусского кризиса в Кремле придают первостепенное значение", – написал в своем телеграм-канале Суздальцев.

Политолог полагает, что в Москве видят выход из создавшегося после президентских выборов 2020 года гражданского противостояния в углублении экономических связей с Республикой и подвижек в интеграции Союзного государства. А конституционная реформа и досрочные выборы только усиливают риск политической дестабилизации в стране, уверен аналитик.

Между тем, Грызлов "имеет уникальный опыт курирования переговорного процесса" и это "может помочь в случае установления коммуникаций с противниками" действующей власти, указывает Суздальцев.

По его словам, Лукашенко не сможет отказать Кремлю и примет в качестве посла полпреда РФ в ТКГ по Донбассу. Политолог подчеркнул, что белорусский вопрос в наступающем 2022 году станет для Москвы одним из самых важных.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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