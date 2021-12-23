В Москве напомнили, кто первым ввел санкции

Российский сенатор Алексей Пушков резко высказался по поводу официального заявления офиса сотрудника торгпредства Соединенных Штатов Кэтрин Тай, назвавшей проводимое российской стороной импортозамещение нарушением правил Всемирной торговой организации.

Ранее в администрации Тай заявили, что все импортозамещение с преференциями для производимых внутри страны товаров и услуг свидетельствует о стремлении Российской Федерации отойти от норм ВТО. По мнению американского представителя, организации необходимо выработать ответные меры.

По словам российского сенатора, подобные заявления вызывают большие недоумения, учитывая 92 вида санкций Соединенных Штатов. На фоне таких ограничений и "большой рубки" в сфере безопасности торгпред Соединенных Штатов рассуждает о нормах ВТО.

"О чем она, вообще, толкует?" – задается риторическим вопросом Пушков.

Политик также прокомментировал обвинения в адрес России, согласно которым Москва не может "научно обосновать" ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции. Почему-то автор этих выпадов не берет в расчет широту западных санкционных мер. Белый дом же принимает рестрикции в обход Организации Объединенных Наций, то есть нарушает международно-правовые нормы. Вполне естественно, что Москва поддерживает свой экономический суверенитет.

"Поэтому не американскому торгпреду выносить суждения на сей счет", – отрезал сенатор.

Заявление торгпреда США ранее прокомментировал Владимир Джабаров, назвавший высказывание Тай цинизмом. Член Совфеда напомнил, что американская сторона инициировала санкции в одностороннем порядке – ответ почему-то показался Белому дому несправедливым.