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Варшава может стать "ориентиром" для Минска и Киева, заменив собой Москву и Берлин. Об этом пишет издание Gazeta Polska Codziennie.
Время больших держав подходит к концу, поэтому Польша готова заменить Россию и Германию, получив статус нового "центра силы" в регионе, считают авторы статьи. Они уверены, что и ФРГ, и наша страна пребывают в состоянии упадка, делая отчаянные попытки сохранить былое величие.
На этом фоне, по мнению журналистов, Варшава может возвыситься над другими региональными игроками. Они также выразили серьезную обеспокоенность за будущее Европы, которая с позволения американского лидера Джо Байдена перешла под контроль Берлина и Москвы.
"Над Европой нависла тень Риббентропа и Молотова",
– пишет GPC, делая отсылку ко времени начала Второй Мировой войны, когда Польше была захвачена нацисткой Германией.
В наши дни Берлин продолжает оказывать экономическое и политическое давление на Варшаву, считают польские аналитики. Кроме того, по их версии, многочисленные слухи о потенциальном военном конфликте России и Украины могут свидетельствовать о скором крахе нашей страны.
Журналисты указали на военную мощь нашей страны и политическую мощь ФРГ, отметив при этом, что оба государства "мало на что способны в реальности".
"Вместо них активность на Днепре могла бы развернуть Варшава", – решили польские аналитики.
Напомним, раннее командование НАТО решило усилить боеготовность сил быстрого реагирования. По данным издания WELT, войска альянса могут быть направлены на защиту, в том числе, Польши.
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