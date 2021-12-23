Польша готова заменить Россию и Германию в роли региональной державы - GPC

Польша готова заменить Россию и Германию в роли региональной державы - GPC
Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Байден перестал контролировать Европу

Варшава может стать "ориентиром" для Минска и Киева, заменив собой Москву и Берлин. Об этом пишет издание Gazeta Polska Codziennie.

Время больших держав подходит к концу, поэтому Польша готова заменить Россию и Германию, получив статус нового "центра силы" в регионе, считают авторы статьи. Они уверены, что и ФРГ, и наша страна пребывают в состоянии упадка, делая отчаянные попытки сохранить былое величие. 

На этом фоне, по мнению журналистов, Варшава может возвыситься над другими региональными игроками. Они также выразили серьезную обеспокоенность за будущее Европы, которая с позволения американского лидера Джо Байдена перешла под контроль Берлина и Москвы.

"Над Европой нависла тень Риббентропа и Молотова",

– пишет GPC, делая отсылку ко времени начала Второй Мировой войны, когда Польше была захвачена нацисткой Германией.

В наши дни Берлин продолжает оказывать экономическое и политическое давление на Варшаву, считают польские аналитики. Кроме того, по их версии, многочисленные слухи о потенциальном военном конфликте России и Украины могут свидетельствовать о скором крахе нашей страны.

Журналисты указали на военную мощь нашей страны и политическую мощь ФРГ, отметив при этом, что оба государства "мало на что способны в реальности". 

"Вместо них активность на Днепре могла бы развернуть Варшава", – решили польские аналитики. 

Напомним, раннее командование НАТО решило усилить боеготовность сил быстрого реагирования. По данным издания WELT, войска альянса могут быть направлены на защиту, в том числе, Польши. 

Источник: GPC ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
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