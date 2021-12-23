Референдум состоится только после внесения правок, предложенных гражданами

В четверг, 23 декабря, выступая на совещании по внесении поправок в конституцию Белоруссии, президент Александр Лукашенко заявил, что проект нового основного закона страны в ближайшие несколько дней будет представлен народу для обсуждения.

По словам главы государства, нынешний текст не является финальным вариантом. Он отметил, что окончательные правки в документ будут внесены только после того, как граждане Белоруссии выскажут свое мнение. После всех изменений конституцию республики вынесут на референдум.

Как сообщает издание "Свободная пресса", Лукашенко дал рабочей группе только пару дней для завершения проекта. Президент подчеркнул, что сегодняшнее заседание комиссии является итоговым перед всенародным обсуждением текста документа. Лукашенко призвал обратить особое внимание на ключевые положения документа и исключить все недостатки из текста.

Кроме того, глава государства заявил, что после референдума в республике может измениться система власти. По его словам, по итогам всенародного голосования придется заново отстраивать государственный аппарат, чтобы он соответствовал новому основному закону.

Лукашенко подчеркнул, что изменения в системе управления страной коснутся всех органов власти, в том числе, парламента и президента. После этого будут внесены поправки в соответствующие правовые акты, отметил политик.

Примечательно, что у противников действующего режима иные планы на референдум, который должен состояться в феврале следующего года. Лидеры оппозиции призывают сограждан вместо голосования "за" или "против" поправок сделать бюллетени недействительными. Основатель НАУ Павел Латушко уверен, что граждане Белоруссии готовы отвергнуть Александра Лукашенко.