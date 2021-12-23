Бывший гарант пропустил встречу со следователями

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ранее направили повестку на допрос в рамках дела о государственной измене, не явился к правоохранительным органам. Об этом журналистам рассказал его адвокат Илья Новиков.

Юрист указал, что к дому Порошенко на Украине приехали сотрудники прокуратуры. Адвокат утверждает, что в настоящее время его клиент находится на территории Польши.

По словам Новикова, правоохранители просунули в щель подозрение с подписью, а также вызов на допрос. Сам Порошенко, как и обещал, должен вернуться в первой половине января 2022 года.