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Экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ранее направили повестку на допрос в рамках дела о государственной измене, не явился к правоохранительным органам. Об этом журналистам рассказал его адвокат Илья Новиков.
Юрист указал, что к дому Порошенко на Украине приехали сотрудники прокуратуры. Адвокат утверждает, что в настоящее время его клиент находится на территории Польши.
По словам Новикова, правоохранители просунули в щель подозрение с подписью, а также вызов на допрос. Сам Порошенко, как и обещал, должен вернуться в первой половине января 2022 года.
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