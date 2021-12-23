Остался в Польше: Порошенко отказался от явки на допрос по делу о госизмене

Бывший гарант пропустил встречу со следователями

Экс-президент Украины Петр Порошенко, которому ранее направили повестку на допрос в рамках дела о государственной измене, не явился к правоохранительным органам. Об этом журналистам рассказал его адвокат Илья Новиков.

Юрист указал, что к дому Порошенко на Украине приехали сотрудники прокуратуры.  Адвокат утверждает, что в настоящее время его клиент находится на территории Польши. 

По словам Новикова, правоохранители просунули в щель подозрение с подписью, а также вызов на допрос. Сам Порошенко, как и обещал, должен вернуться в первой половине января 2022 года.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Егор МАЛКОВ
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