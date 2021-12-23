Евросоюз заступился за Медведчука и потребовал от Зеленского прекратить репрессии

Евросоюз заступился за Медведчука и потребовал от Зеленского прекратить репрессии
Виктор Медведчук. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
продолжениеПутин допустил подготовку к третьей военной операции на Украине
В Брюсселе недовольны давлением властей Незалежной

Владимир Зеленский шел на президентские выборы под лозунгами построения демократического государства и внедрения европейских ценностей. Однако, получив заветное кресло президента, шоумен отказался от своих идеалов и перешел к самым настоящим репрессиям. Выходы главы Незалежной не остались без внимания в Евросоюзе.

На прошедшем в Брюсселе саммите Восточного партнерства европейцы обратили внимание, что власти Украины оказывают давление на независимые СМИ. Речь, в том числе, идет о закрытии оппозиционных источников без приговора суда. Сегодня в Незалежной соответствующие полномочия переданы СНБО.

Руководство Евросоюза потребовало от Зеленского прекратить внесудебные расправы над СМИ. Об этом сообщает издание "Страна.ua", деятельность которой тоже запрещена из-за несогласия с политикой действующего президента. Журналисты выяснили, что главе государства выдвинули жесткие требования в обстановке строжайшей секретности. 

Издание со ссылкой на свой источник, имевший отношение к переговорному процессу, также сообщило, что одним из пунктов требований, выдвинутых ЕС, является освобождение оппозиционного политика Виктора Медведчука. Сейчас парламентарий находится под домашним арестом.

Журналисты подчеркнули, что, по мнению Брюсселя, отмена санкций против Медведчука позволит ослабить напряженность между Киевом и Москвой. Они также отметили, что репрессии против оппозиции вызывают раскол в украинском обществе.

Примечательно, что сам депутат Верховной Рады уверен, что уголовные дела против него сфальсифицированы СНБО. По мнению ряда экспертов, Медведчук подвергается гонениям со стороны властей из-за лояльного отношения к России.

Кстати, ранее стало известно, что НАТО может отказаться от поддержки Киева, если Москва выполнит определенные условия.

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Борис ЭЛЬФАНД
новости партнеров
По теме

Между Азией и Европой обострилась борьба за газ

Американский СПГ не спасет европейцев, считает эксперт

Прокуратура Нидерландов огласила суммы компенсаций семьям жертв крушения MH17

Потерпевших по делу разделили на несколько категорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей