Пушилин заявил о непричастности ополченцев к крушению самолета

Суд, расследующий уголовное дело о крушении малазийского "Боинга", выполнявшего рейс MH17, довольно предвзято относится к доказательной базе. Об этом заявил лидер Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По его словам, в уголовном процессе прослеживается политический подтекст. Политик поделился своим мнением в эфире радиостанции "Эхо Москвы". В частности, глава ДНР напомнил, что судьи отказались приобщать к делу материалы расследования, которое проводила российская сторона.

Пушилин также напомнил, что в 2014 году у самопровозглашенных республик Донбасса не было ни соответствующего вооружения, ни подготовленных людей, которые хотя бы теоретически могли сбить гражданский самолет. Он отказался верить в причастность ополченцев к рушению "Боинга".

Кроме того, по мнению политика, утверждения от том, что ракета была выпущена с территории ДНР, не выдерживают никакой критики. Он обратил внимание, что на суде до сих пор не представлены спутниковые снимки, хотя американские аппараты могли заснять происходящее, потому что была ясная погода, уверен Пушилин.

Глава ДНР также отметил, что США обязательно представили бы доказательства против России, если бы они были у них. Политик подчеркнул, что к крушению рейса MH17 может быть причастна Украина. Однако он не исключил, что самолет был сбит по ошибке.

К слову, раннее прокуратура Нидерландов огласила суммы компенсаций семьям жертв крушения лайнера. Родственников погибших пассажиров разделили на три категории.