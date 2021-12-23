Путин допустил подготовку к третьей военной операции на Украине

Путин допустил подготовку к третьей военной операции на Украине
Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Россия не может просто ждать, когда "долбанет"

Ситуация на Украине складывается таким образом, что там все чаще звучит слово "война". Это наводит на определенные размышления, отметил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки Ирады Зейналовой о "красных линиях" в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

"Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас – не вмешивайтесь",

 – отметил Путин. Он подчеркнул, что Россия на это вынуждена реагировать и думать о перспективах своей безопасности. В противном случае придется все время жить с оглядкой на происходящее на Украине: "Смотреть, когда долбанут", – эмоционально пояснил президент.

Он напомнил, что до 2014 г. Россия и Украина успешно сотрудничали, находили компромиссы даже в сложных ситуациях, в там числе по проблеме газа.

"Но в 2014 году произошел кровавый госпереворот. Зачем? Ответа нет",

– указал Путин, подчеркнув, что в той ситуации невозможно было отказать жителям Крыма и Севастополя в защите. Спокойно смотреть на то, что происходит в Донбассе, Россия тоже не может, приводит URA.RU слова президента.

Путин напомнил, что в свое время лично уговаривал Петра Порошенко отказаться от планов военной операции. Потом были выработаны Минские соглашения, но и они сейчас не выполняются Киевом. В итоге ситуация остается весьма напряженная.

Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря 2021 года уже в 18-й раз. "Утро" ведет текстовую трансляцию мероприятия.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров

Между Азией и Европой обострилась борьба за газ

Американский СПГ не спасет европейцев, считает эксперт

Прокуратура Нидерландов огласила суммы компенсаций семьям жертв крушения MH17

Потерпевших по делу разделили на несколько категорий

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей