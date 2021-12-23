Россия не может просто ждать, когда "долбанет"

Ситуация на Украине складывается таким образом, что там все чаще звучит слово "война". Это наводит на определенные размышления, отметил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналистки Ирады Зейналовой о "красных линиях" в ходе большой пресс-конференции 23 декабря.

"Складывается впечатление, что на Украине готовят третью военную операцию и предупреждают нас – не вмешивайтесь",

– отметил Путин. Он подчеркнул, что Россия на это вынуждена реагировать и думать о перспективах своей безопасности. В противном случае придется все время жить с оглядкой на происходящее на Украине: "Смотреть, когда долбанут", – эмоционально пояснил президент.

Он напомнил, что до 2014 г. Россия и Украина успешно сотрудничали, находили компромиссы даже в сложных ситуациях, в там числе по проблеме газа.

"Но в 2014 году произошел кровавый госпереворот. Зачем? Ответа нет",

– указал Путин, подчеркнув, что в той ситуации невозможно было отказать жителям Крыма и Севастополя в защите. Спокойно смотреть на то, что происходит в Донбассе, Россия тоже не может, приводит URA.RU слова президента.

Путин напомнил, что в свое время лично уговаривал Петра Порошенко отказаться от планов военной операции. Потом были выработаны Минские соглашения, но и они сейчас не выполняются Киевом. В итоге ситуация остается весьма напряженная.

Большая пресс-конференция Путина проходит 23 декабря 2021 года уже в 18-й раз. "Утро" ведет текстовую трансляцию мероприятия.