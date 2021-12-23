Пятый президент придумал свой ответ гаранту на дело о госизмене

Верховный суд Украины вызвал президента страны Владимира Зеленского по делу по иску, который подал его предшественник Петр Порошенко. Об этом сообщил журналистам адвокат лидера партии "Европейская солидарность" Илья Новиков.

Как указал юрист, речь идет об иске политика к президенту о высказываниях последнего – депутаты Рады от партии Порошенко заподозрили действующего гаранта в государственной измене и финансировании терроризма.

Заседание Верховного суда назначено на 28 февраля 2022 года.

Новиков также сообщил, что Порошенко в настоящее время находится в Польше и вернется на Украину после Нового года.



