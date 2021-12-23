"Врут": президент России отверг обвинения в адрес "Газпрома"

"Врут": президент России отверг обвинения в адрес "Газпрома"
Фото: Ilya Galakhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцам приходится расплачиваться за собственные ошибки

"Газпром" не является единственной компанией, которая поставляет газ в Европу. При этом он единственный, кто в текущем году нарастил объем поставок в ЕС на фоне дефицита топлива. Об этом заявил президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 23 декабря в Манеже.

Корреспондент "Первого канала" попросил главу государства высказаться по поводу поводу обвинений, что "Газпром" якобы сократил поставки в Европу и спровоцировал кризис:

"Врут. Тень на плетень наводят",

– заявил президент. Он подтвердил, что в Европе возник дефицит газа и топливо сильно подорожало. Но Россия предупреждала, что такое может быть, когда Европа стала отказываться от долгосрочных контрактов.

"Нет, твердила Еврокомиссия, у нас рынок, рынок отрегулирует. Отрегулировал – 2 тысячи долларов за тысячу кубометров", – указал Путин.

Ранее агентство "Блумберг" сообщило, что "Газпром" отказался от дополнительных поставок газа на европейские биржи, поскольку не получил соответствующего запроса от клиентов.

Ознакомиться с текстовой трансляцией пресс-конференции Путина можно на сайте "Утра".

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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