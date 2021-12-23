Украина продлила на год эмбарго на импорт продукции из России

Украина продлила на год эмбарго на импорт продукции из России
Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Киевский режим запретом на ввоз из РФ водки и рыбы укрепляет нацбезопасность страны

Правительство Украины продлило до 2023 года эмбарго на ряд российских товары в качестве ответа на ограничительные меры со стороны РФ, передает РИА "Новости" в четверг,  23 декабря.

Соответствующее решение кабмин принял на сегодняшнем заседании.

"Запретить до 31 декабря 2022 года включительно ввоз на таможенную территорию Украины товаров, которые имеют происхождение РФ, согласно перечню", - говорится в документе.

В пояснительной записке отмечается, что законопроект разработан с целью обеспечения нацбезопасности страны в ответ на ввод Россией соответствующих торговых ограничений в отношении Незалежной.

Первое эмбарго на ввоз товаров из РФ на территорию Украины киевский режим осуществил в начале 2016 года. Под запрет попали такие продукты, как водка, кондитерские изделия, мясо, шоколад и сладости, рыба, плавленые сыры, пиво, сигареты.

Потом данный реестр товаров неоднократно изменялся в сторону расширения, а действие эмбарго продлевалось, отмечает NEWS.ru.

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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