Баку выразил протест Парижу из-за поездки французского политика в Карабах

Баку выразил протест Парижу из-за поездки французского политика в Карабах
Валери Пекресс. Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Кандидат в президенты Пятой Республики в рамках предвыборной кампании посетила Степанакерт

Азербайджан вручил ноту протеста Франции в связи с поездкой кандидата в президенты Пятой Республики, главы парижского региона Иль-де-Франс Валери Пекресс в Нагорный Карабах. Об этом сообщается на сайте азербайджанского МИД.

Отмечается, что во внешнеполитическое ведомство  закавказской республики был вызван временный поверенный в делах Франции в Баку.

"Этот визит, осуществленный в рамках предвыборной кампании в сопровождении других французских политиков, направлен против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и противоречит законодательству страны", – говорится в заявлении.

В Баку подчеркнули, что подобные действия наносят ущерб развитию двусторонних отношений и авторитету роли Парижа в нормализации армяно-азербайджанских связей. Граждане Франции, "незаконно посетившие азербайджанские территории", включены в список лиц, которым запрещен въезд в страну.

Мадам Пекресс посетила Степанакерт 22 декабря. Ранее сообщалось, что 54-летнего политика в поездке по Армениибывший еврокомиссар Мишель Барнье.

Источник: МИД Азербайджана ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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