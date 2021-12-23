Москва не отступит от своих предложений по гарантиям безопасности для России

Политолог Сергей Марков на пресс-конференции президента России Владимира Путина услышал ультиматум, который глава государства выставил Западу в связи с продвижением НАТО на восток Европы.

По мнению эксперта, лидер нации дал понять, что если соглашения об отказе альянса расширяться к границам РФ не будут подписаны, Москва начнет обеспечивать безопасность державы другим способом. При этом верховный главнокомандующий показал, что Россия не станет предпринимать никаких жестких действий до наступающих новогодних праздников.

Тем не менее, власти страны ожидают "окончательного решения" по предложениям о гарантиях по безопасности и будут на них настаивать, считает политолог.



"Это прозвучало как ультиматум. По всей видимости, в случае, если НАТО и США откажутся заключить соглашение, Россия будет обеспечивать безопасность самостоятельно", – сказал "Ленте.ру" Марков.

Кроме того, эксперт указал на тот факт, что в ходе сегодняшнего общения с журналистами Путин весьма жестко высказывался о действующем руководстве Украины, называя его исключительно "киевским режимом", который убивает собственных граждан в Донбассе и подвергает их жесточайшим репрессиям.

По его мнению, в начале 2022 г. Москва будет активно настаивать на своих требованиях.



"К сожалению, если ультиматум отвергнут, нас ждет тяжелый кризис, включающий в себя военные действия. Вспомните, когда Путину задали вопрос, как можно отдать приказ стрелять по украинцам, он не сказал, что никогда его не отдаст. Он предложил задать тот же вопрос Киеву", – подчеркнул Марков.

С его точки зрения, российский президент по данной тематике говорил очень эмоционально, что может свидетельствовать, насколько украинский вопрос для него важен.