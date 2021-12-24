Горбачев: после распада СССР высокомерие "ударило в голову" США

Горбачев: после распада СССР высокомерие "ударило в голову" США
Михаил Горбачев. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Политик высказался о расширении НАТО

Последние дни мировая общественность активно обсуждает договоренность президента РФ Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена о переговорах России и НАТО по гарантиям безопасности. На этому тему высказался и первый и единственный президент СССР Михаил Горбачев. 

После распада Советского Союза американцам "в голову ударило высокомерие". В результате НАТО решила расширяться на восток, о коллективной безопасности больше не думали. Впрочем, сейчас настроить диалог вполне реально.

Горбачев указал на то, что после развала Советов, Россия погрузилась в хаос, экономика испытывала колоссальные проблемы, на этом фоне выстроить другие отношения, не в ущерб себе, с США было невозможно.

Однако главным ключом в этой истории стали настроения США, почувствовавшие себя триумфаторами. Вашингтон объявил себя победителем в холодной войне и очень этому радовался. Хотя, указывает Горбачев, из конфликта США выходили не в одиночку, а вместе с Россией была предотвращена гонка ядерного вооружения. Но американцы захотели построить свою империю. 

Сначала руководство России, отмечает Горбачев, никак не отвечало, а потом обвинило во всем его, так как "ничего умнее не придумали". Все соглашения о безопасности позабыли.

По мнению политика, у двух стран еще есть возможность вернуться к договорам по безопасности. Горбачев подчеркнул, что не знает, о чем за закрытыми дверями договорились Путин и Байден. Впрочем, что-то уже происходит, поэтому он надеется, что стороны придут к тому, что все европейские страны почувствуют себя в безопасности.

Накануне, 23 декабря, Путин на большой пресс-конференции высказался о ситуации с гарантиями безопасности. Президент призвал Запад срочно зафиксировать нерасширение НАТО на восток на бумаге. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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