В России посоветовали Западу беспокоиться о прекращении транзита газа через Белоруссию

Европейцам стоит задуматься над тем, что они "душат" Минск санкциями

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не раз грозил Западу, что перекроет транзит газа. Сотрудник МИД РФ Алексей Полищук отметил, что такой сценарий не выгоден ни России, ни Западу.

Однако чиновник подчеркнул, что Запад должен понимать, к чему может привести его санкционная политика. Некоторые страны ЕС вредят экономике Минска, подстрекают белорусов к беспорядкам и благоволят политэмигрантам, пишет RT. Рестрикции же вводят под надуманными предлогами. 

Белорусский транзит крайне важен, так как Россия всегда выполняла свои обязательства. Если его перекрыть, то это повлияет на цены на голубое топливо, которые и без того крайне высокие. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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