Анкара действует, исходя из "духа времени"

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу заявил, что ситуация в отношениях России и Украины, а также России и Североатлантического альянса достигла опасного уровня. Анкара же не собирается рушить свои тесные связи с Киевом из-за "обширного взаимодействия с Россией".

Во время выступления на онлайн-встрече с представителями Академии международной безопасности министр коснулся обостренных отношений Российской Федерации с НАТО и его партнерами. Глава внешнеполитического ведомства заявил, что турецкая сторона не собирается игнорировать свои принципы и близкие отношения с Украиной по причине обширных связей с Москвой.

"Во многих сложных уравнениях, подобных этому, мы действуем, исходя из духа самого времени и национальной безопасности. Это тяжелая работа, и для этого нужна дипломатия", – высказался Чавушоглу, комментируя ситуацию.

Глава турецкого МИД указал, что внешняя политика Анкары строится на основе национальных ценностей, интересов и возможностей. При этом Североатлантический альянс остается, по мнению Чавушоглу, ключевым элементом евроатлантической безопасности.

"Процесс НАТО сосредоточен на усилении политического измерения. Как пятый по величине участник миссий НАТО, имеющий вторую по величине армию в альянсе, мы принимаем активное участие в этих усилиях. Мы вносим значительный вклад в создание стратегической концепции, которая будет принята на мадридском саммите летом", – заявил министр.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский встретился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, попросив того провести в 2022 году саммит с участием Турции.