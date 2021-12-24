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Брюссель пригрозил усилить санкции против Москвы, если она нападет на Украину. Однако большинство понимают, что этот инструмент не является эффективным. Опыт показывает, что введенные в 2014 году ограничения, хоть и продлеваются ежегодно, не имеют никакого значения для российской политики, и многие европейцы сами втайне смягчают их удар, пишет The Washington Post.
По данным издания, только 10% испанцев поддерживают продление экономических санкций против России. В Венгрии лишь 14% населения видят в России угрозу своей безопасности. В Греции против Москвы настроены 39% жителей. А в Болгарии, вообще, большинство граждан считают главным своим врагом Соединенные Штаты.
Эти европейские страны давно отказались бы от политики антироссийских санкций, если бы не тот факт, что подобные решения в ЕС должны приниматься сообща. А учитывая, что 58% эстонцев и 69% поляков называют Россию самой большой угрозой для своей страны, консенсуса по отмене санкций в Евросоюзе не будет еще долго.
На этом фоне европейцы нашли способ взаимодействовать с РФ вопреки санкциям. Политики закрывают глаза на действия бизнеса. Так, Россия является важным торговым партнером для Польши и крупнейшим направлением экспорта Эстонии, превосходя по показателям даже Францию и Великобританию. Другие европейские страны тоже активно отправляют свои товары на восток, а Германия поддерживает "Северный поток-2".
Такая "гибкость" означает, что санкции ЕС против РФ могут длиться неопределенно долго, однако этот инструмент не будет эффективен для принуждения России к каким-либо действиям или, наоборот, отказу от ее планов.
Ранее в Брюсселе в очередной раз продлили санкции ЕС в отношении России.
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