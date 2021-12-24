Среди членов Евросоюза нет согласия по поводу РФ

Брюссель пригрозил усилить санкции против Москвы, если она нападет на Украину. Однако большинство понимают, что этот инструмент не является эффективным. Опыт показывает, что введенные в 2014 году ограничения, хоть и продлеваются ежегодно, не имеют никакого значения для российской политики, и многие европейцы сами втайне смягчают их удар, пишет The Washington Post.

По данным издания, только 10% испанцев поддерживают продление экономических санкций против России. В Венгрии лишь 14% населения видят в России угрозу своей безопасности. В Греции против Москвы настроены 39% жителей. А в Болгарии, вообще, большинство граждан считают главным своим врагом Соединенные Штаты.

Эти европейские страны давно отказались бы от политики антироссийских санкций, если бы не тот факт, что подобные решения в ЕС должны приниматься сообща. А учитывая, что 58% эстонцев и 69% поляков называют Россию самой большой угрозой для своей страны, консенсуса по отмене санкций в Евросоюзе не будет еще долго.

На этом фоне европейцы нашли способ взаимодействовать с РФ вопреки санкциям. Политики закрывают глаза на действия бизнеса. Так, Россия является важным торговым партнером для Польши и крупнейшим направлением экспорта Эстонии, превосходя по показателям даже Францию и Великобританию. Другие европейские страны тоже активно отправляют свои товары на восток, а Германия поддерживает "Северный поток-2".

Такая "гибкость" означает, что санкции ЕС против РФ могут длиться неопределенно долго, однако этот инструмент не будет эффективен для принуждения России к каким-либо действиям или, наоборот, отказу от ее планов.

Ранее в Брюсселе в очередной раз продлили санкции ЕС в отношении России.