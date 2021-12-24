Посвященная в гостайну: что известно о самой близкой помощнике Зеленского

Посвященная в гостайну: что известно о самой близкой помощнике Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
У главы государства есть подруга, которая выполняет его личные просьбы

После скандала с бывшим заместителем главы МВД Украины Александра Гогилашвили, которого заподозрили в наличии российского паспорта и проживании в одном доме с руководителем разведуправления Незалежной, внимание средств массовой информации пало на его супругу – многолетнюю помощницу Зеленского Марию Левченко. Журналисты полагают, что эта женщина может быть самым влиятельным лицом в офисе президента – после самого гаранта. 

В декабре в Сеть слили видео с хамским поведением Гогилашвили, въезжающим в Донецкую область. Маховик раскрутился – последовали многочисленные публикации и расследования личной жизни нагрубившего силовикам политика, который, как оказалось, попал в замы главы МВД по протекции самого Зеленского. По его же указанию Гогилашвили сняли с должности, хотя он приходится супругом Марии Левченко – она работает секретарем главы государства еще со времен "Квартала" и вхожа в близкий круг Владимира Александровича.

По информации "Страны", Левченко составляет график президента, формирует порядок его личных встреч, а также назначена ответственной за выполнение особых поручений. Именно она обеспечивает "доступ к телу" главы государства – условный высокопоставленный чиновник, желающий добиться аудиенции с Зеленским, записывается через Марию.

Известно, что Мария присутствует на всех совещаниях и встречах Зеленского – сидит и молча что-то записывает. Занимается и личными вопросами – к примеру, покупками подарков для семьи. Решает Зеленский проблемы, связанные с бытом и питанием, также через свою верную помощницу.

Неизвестно, состоит ли Левченко на государственной службе. По словам журналиста Юрия Бутусова, она присутствовала на секретном совещании президента с бывшим главой ГУР Минобороны Василием Бурбой, однако закон запрещает допускать личных секретарей к государственной тайне. 

Источник: Страна.ua ✓ Надежный источник
Игорь ЛУКЬЯНОВ
новости партнеров
По теме

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Литва впала в истерику из-за созванной Россией в ООН встрече по теме угнетения русских за рубежом

Вильнюс обнаружил дезинформацию и манипуляцию со стороны Москвы в вопросе ситуации с нацменьшинствами в соседних странах

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей