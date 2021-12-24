У главы государства есть подруга, которая выполняет его личные просьбы

После скандала с бывшим заместителем главы МВД Украины Александра Гогилашвили, которого заподозрили в наличии российского паспорта и проживании в одном доме с руководителем разведуправления Незалежной, внимание средств массовой информации пало на его супругу – многолетнюю помощницу Зеленского Марию Левченко. Журналисты полагают, что эта женщина может быть самым влиятельным лицом в офисе президента – после самого гаранта.

В декабре в Сеть слили видео с хамским поведением Гогилашвили, въезжающим в Донецкую область. Маховик раскрутился – последовали многочисленные публикации и расследования личной жизни нагрубившего силовикам политика, который, как оказалось, попал в замы главы МВД по протекции самого Зеленского. По его же указанию Гогилашвили сняли с должности, хотя он приходится супругом Марии Левченко – она работает секретарем главы государства еще со времен "Квартала" и вхожа в близкий круг Владимира Александровича.

По информации "Страны", Левченко составляет график президента, формирует порядок его личных встреч, а также назначена ответственной за выполнение особых поручений. Именно она обеспечивает "доступ к телу" главы государства – условный высокопоставленный чиновник, желающий добиться аудиенции с Зеленским, записывается через Марию.

Известно, что Мария присутствует на всех совещаниях и встречах Зеленского – сидит и молча что-то записывает. Занимается и личными вопросами – к примеру, покупками подарков для семьи. Решает Зеленский проблемы, связанные с бытом и питанием, также через свою верную помощницу.

Неизвестно, состоит ли Левченко на государственной службе. По словам журналиста Юрия Бутусова, она присутствовала на секретном совещании президента с бывшим главой ГУР Минобороны Василием Бурбой, однако закон запрещает допускать личных секретарей к государственной тайне.