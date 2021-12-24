Путин перешел в режим дипломатии: иностранные СМИ оценили пресс-конференцию президента РФ

Путин перешел в режим дипломатии: иностранные СМИ оценили пресс-конференцию президента РФ
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Отношения с Западом волнуют россиян больше, чем борьба с коронавирусом

Большая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина вызвала большой интерес аудитории всего мира. Буквально все крупные иностранные издания опубликовали передовицы, в которых анализируют ответы российского лидера и пытаются расшифровать посланные им сигналы Западу.

Так, французская Libération пришла к выводу, что Путин в этот раз пытался "одновременно быть жестким и великодушным". Рассуждая о социальных и экономических проблемах, вселял надежду, но как только речь заходила о западных партнерах, он резко менял тон.

При этом испанская El Mundo отметила, что Путин был "особенно суров" по отношению к Вашингтону. Он припомнил, как американцы "использовали террористов для раскола России" и как в состав США попали некоторые штаты.

На этом фоне New York Times сообщила своим читателям, что Путин сохраняет авторитет в стране и удерживает образ "хорошего царя". При этом Западу остается только гадать о его истинных намерениях.

"Путин – хороший тактик, который, казалось, в четверг перешел в режим дипломатии. Тем не менее, это не исключает внезапных "нежелательных вспышек" и обострения ситуации",

цитирует ТГ-канал RIA_Kremlinpool коллег из Le Figaro.

С французами, однако, не согласны в Washington Post. Там отметили, что у Путина было "две возможности заявить, что Россия не собирается нападать на Украину", вместо этого он перевел стрелки на НАТО, потребовав гарантий нерасширения альянса на Восток.

В целом, как констатировала швейцарская Tages Anzeiger, обострение отношений Москвы с Западом вызывает в России больше беспокойства, чем распространение штамма коронавируса "омикрон". А китайские СМИ отметили "смелость" главы России, который открыто указывает Западу на ложь и заявляет о готовности отстаивать национальные интересы.

Ежегодная пресс-конференция Путина состоялась накануне. 23 декабря, в Москве. Мероприятие длилось почти 4 часа. За это время президент РФ ответил на 55 вопросов российских и иностранных журналистов.

Источник: The Washington Post ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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