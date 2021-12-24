Bellingcat в очередной раз поддержали чеченских сепаратистов

Это далеко не первый раз, когда Bellingcat встает на сторону лиц с сомнительной биографией

Главный расследователь Bellingcat* Христо Грозев обратил внимание на историю с похищением родственников чеченского блогера Тумсо Абдурахманова, выступающего за независимость Чечни. В серии твитов Грозев принимает на веру версию блогера о том, что преступление совершили "кадыровцы". Обосновывается это только заявлениями Абдурахманова будто ранее он "получал угрозы, что его родственников будут пытать и насиловать, если он "не извинится за оскорбление Рамзана (главы Чечни Рамзана Кадырова – ред.)".

Грозев также обратил внимание, что другой блогер Минкаил Мализаев, критикующий чеченские власти, рассказал о похищении своих родственников. Расследователь назвал происходящее "массовым терактом против критиков Кадырова" – чеченской правозащитной организации Вайфонд.

Это далеко не первый раз, когда Bellingcat встает на сторону лиц с сомнительной биографией, которые причастны к дестабилизации обстановки на Северном Кавказе. Например, в деле об убийстве террориста Зелимхана Хангошвили главным доказательством, принятым судом, стали сомнительные достижения "расследования" Bellingcat: Грозев нашел свидетеля, который лгал в суде, а сам журналист признался, что использовал запрещенный "метод взятки". Однако все эти обстоятельства не помешали немецкому суду приговорить российского гражданина Вадима Соколова к пожизненному заключению за убийство Хангошвили, участвовавшего в планировании и подготовке теракта в Беслане.

Кроме того, в начале декабря в шведской прессе (где, к слову, блогер Абдурахманов получил политическое убежище) стали появляться тематические статьи. На страницах таблоидов вспоминали покушение на оппозиционера, произошедшее в феврале 2020 года, а в фильме-расследовании на канале SVT Play и вовсе возлагали ответственность на российское правительство.

В разработке фильма принял участие Грозев: он пригласил на съемки вдову террориста Хангошвили, которая выразила мысль, что Абдурахманов похож на ее мужа, – тоже "борется за независимость Чечни".

Блогер Тумсо Абдурахманов, называвший себя "гражданином Ичкерии", в 2015 году уехал из России после того, как на него завели дело об участии в запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство*". Мужчина отрицал обвинения и уже тогда заявлял, что дело якобы связано с конфликтом с братом главы Чечни Рамзана Кадырова. Потом Абдурахманов начал записывать ролики на YouTube с критикой чеченских властей и вошел в топ-10 региональных каналов по версии оппозиционера Алексея Навального. Абдурахманов называл первого президента Чечни Ахмата Кадырова "никем" и "предателем чеченского народа", его сына — Рамзана Кадырова – "российским наместником", а существующий правовой статус Чеченской республики – "российской оккупацией".

В похищении родственников, которое, по словам блогера, произошло 22 декабря, он вновь обвиняет "кадыровцев" и связывает его с видео брата Мухаммада о спикере парламента Чечни Магомеде Даудове и оппонентах Кадырова в Турции.

Однако вопреки заявлениям блогера и расследователя Грозева подобные действия абсолютно невыгодны для Чечни в целом и Кадырова в частности. Власти республики стараются интегрировать бывших боевиков и сторонников независимости, стоит вспомнить историю "волчицы Ичкерии" Рубати Мицаевой. Женщину называли соратницей бригадного генерала самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия Ахмеда Закаева, а эмигрировав в Германию, она стала позиционировала себя представительницей "кабинета министров Ичкерии и ее главы Ахмеда Закаева по особо важным делам в Европе". Мицаева долгое время проводила антироссийскую политику, выступая за независимость Чечни, поддерживая террориста Зелимханова и требуя от Европарламента "расследовать преступления федеральных войск во время чеченских войн".

В декабре этого года женщина вернулась в Чечню, после того как подала прошение Рамзану Кадырову. Министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев говорил, что "во время военных кампаний в республике Рубати Мицаева была одной из тех, кто не имел корыстных интересов", а в последние годы в Европе она "столкнулась с определенными жизненными проблемами, от нее отказались все так называемые лидеры евроичкеризма и бросили ее на произвол судьбы".

К слову, у знающих людей поддержка Bellingcat персонажей, причастных к дестабилизации Северного Кавказа, не вызывает удивления. Ко всему описанному выше стоит добавить, что спонсором и покровителем болгарина Грозева является Карл Габсбург, основатель ОНН, куда входила "Республика Ичкерия". Таким образом, Грозев и Bellingcat просто отрабатывают финансирование в привычном стиле: очерняя Россию, поддерживая эскалацию внутренних конфликтов и бездоказательно обвиняя российские власти во всех грехах.

* СМИ, включенное в реестр иностранных агентов