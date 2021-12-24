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Россия придерживается принципиальной позиции, что прославление экстремистов и террористов всех мастей недопустимо. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в пятницу, 24 декабря. Она рассчитывает, что этот сигнал будет услышан в Анкаре.
Ранее в Турции присвоили имя Джохара Дудаева одному из парков. При этом в России этот деятель, объявивший себя в свое время президентом самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия, признан террористом. В связи с этим в Москве напомнили турецким коллегам, что прославление и героизация экстремистов и террористов противоречат духу взаимовыгодного сотрудничества.
"Рассчитываем, что наши сигналы о недопустимости такого рода шагов, подрывающих взаимное доверие российско-турецких отношений, будут восприняты со всей серьезностью",
– цитирует "Лента" Марию Захарову.
Парк имени лидера чеченских сепаратистов Джохара Дудаева был открыт в турецком городе Кёрфез 10 декабря. На церемонии деятель был объявлен символом "борьбы за свободу". Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал такие действия турецких властей "циничными" и призвал Турцию определиться, какие отношения она хочет иметь с Россией.
Ранее в Турции отказались жертвовать отношениями с Украиной ради дружбы с Россией.
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