В Варшаве предвидят "агрессию" Москвы, о чем докладывают местные спецслужбы

С большой долей вероятности Польша построит стену и на границе с Украиной из-за опасений "агрессии" со стороны России. Об этом заявил вице-премьер правительства Республики и лидер крайне правой партии "Закон и справедливость" Ярослав Качиньский, сообщает rmf24.pl в пятницу, 24 декабря.

Отвечая на вопрос журналистов, завершились ли гибридные действия Минска на польско-белорусской границе, политик признал, что "здесь он не оптимист". Он указал, что, возможно, Варшава должна готовиться к годам беспокойства и агрессии.

"Русские ведут свои операции, и Украина является этому ярким примером. Я не исключаю того, что заграждения на границе с Белоруссией, которые уже строятся, могут быть усилены, продолжены на границе с Украиной", - сказал пан Качиньский.

Он отметил, что неизвестно, в каком направлении пойдет "агрессия", по какой модели пойдут россияне.

"Конечно, у нас есть информация, полученная нашими службами, они позволяют нам подготовиться к разным вариантам, но на сегодня у нас нет четкого указания. Все вступило в новую фазу", – подчеркнул вице-премьер.

По его мнению, Москва для себя решила, что сейчас хорошее время для завершения важных для России дел. Он высоко оценил сегодняшнее состояние Вооруженных сил РФ на фоне слабого ЕС и в политическом смысле США. К тому же, Россия в настоящее время "играет в одной команде" с Китаем, который укрепляет свои позиции на мировой арене.

Пан Качиньский выразил сожаление, что Запад в течение многих лет "очень наивно" смотрел на Москву, многократно делая попытки переманить ее на свою сторону, "обманутый каким-то утопическим видением" России. Ничего хорошего из этого не вышло, считает поляк.

Кроме того, он раскритиковал и новое правительство ФРГ. Пан Качиньский решил, что цель нынешнего кабмина Германии – превратить Евросоюз в федерацию, управляемую Берлином, что, по его словам, означает "подчинить нас себе и лишить поляков права на самоопределение".

Он добавил, что есть страны, которые "не в восторге от перспективы построения 4-го Германского рейха на базе ЕС".

Польский забор высотой 5,5 м и длиной более 180 км на границе с Белоруссией должен быть возведен к середине 2022 года.