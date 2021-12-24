Лукашенко встретится с Путиным перед Новым годом

Лукашенко встретится с Путиным перед Новым годом
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Не исключено, что лидеры вместе отправятся из Санкт-Петербурга в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе летит в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе лидера.

В рабочем графике Батьки на 28 декабря запланировано личное участие в неформальной встрече глав государств – членов СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 30-й годовщине образования Содружества Независимых Государств.

На следующий день, 29 декабря, Александр Лукашенко встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки, передает БелТА. Вот только не сообщается, где именно пройдут переговоры.

Ранее Лукашенко заявил, что готов официально признать Крым российским, и его визит на полуостров в компании российского лидера станет сигналом об этом. Когда может состояться такая поездка, ни в Кремле, ни в Минске не уточнили.

По словам экспертов, юридическое признание Крыма российским регионом должно пройти по определенным международным канонам. Эти процедуры требуют времени. Но не исключено, что как раз к Новому году их успеют завершить. По крайней мере, белорусская делегация Крым уже посетила.

Несмотря на то, что дата визита Лукашенко в Крым не раскрывалась, осведомленные источники сообщили, что президент Белоруссии намерен непременно побывать в Севастополе, Ялте, а также заехать в действующий на полуострове белорусский санаторий. 

Источник: БелТА ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

"Восхищает смелость": китайская пресса оценила выступление Путина на пресс-конференции

В Поднебесной надеются, что Пекин проявит аналогичную жесткость в отношении Вашингтона

Молдавия запретила Приднестровью оплачивать долг перед "Газпромом"

Кишинев не признает проблему своей, однако не предоставляет возможности в ней разобраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей