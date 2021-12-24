Не исключено, что лидеры вместе отправятся из Санкт-Петербурга в Крым

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на следующей неделе летит в Россию. Об этом сообщили в пресс-службе лидера.

В рабочем графике Батьки на 28 декабря запланировано личное участие в неформальной встрече глав государств – членов СНГ, которая пройдет в Санкт-Петербурге. Мероприятие приурочено к 30-й годовщине образования Содружества Независимых Государств.

На следующий день, 29 декабря, Александр Лукашенко встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Лидеры обсудят актуальные вопросы двусторонней повестки, передает БелТА. Вот только не сообщается, где именно пройдут переговоры.

Ранее Лукашенко заявил, что готов официально признать Крым российским, и его визит на полуостров в компании российского лидера станет сигналом об этом. Когда может состояться такая поездка, ни в Кремле, ни в Минске не уточнили.

По словам экспертов, юридическое признание Крыма российским регионом должно пройти по определенным международным канонам. Эти процедуры требуют времени. Но не исключено, что как раз к Новому году их успеют завершить. По крайней мере, белорусская делегация Крым уже посетила.

Несмотря на то, что дата визита Лукашенко в Крым не раскрывалась, осведомленные источники сообщили, что президент Белоруссии намерен непременно побывать в Севастополе, Ялте, а также заехать в действующий на полуострове белорусский санаторий.