Главу Незалежной Минобороны поставило перед трудным выбором

Президента Незалежной Владимира Зеленского загнали в угол приказом Минобороны о постановке на военный учет миллионов украинок. Данное решение для киевского режима политически токсично, а сам документ стал "приветом сменщику" действующего лидера нации. К такому выводу пришел украинский политолог Андрей Золотарев.

По его мнению, такой приказ оборонного ведомства, скорее всего, "столкнется с сопротивлением и конфликтами", поэтому главе государства следует его отменить. Эксперт считает, что представленный перечень профессий, согласно которому женщины обязаны встать на воинский учет, нужно пересмотреть и сократить. Иначе это будет "лупить" по самому Владимиру Александровичу, впрочем, возможно в 2022 году его решили "доесть ударными темпами", полагает Золотарев.

"На мой взгляд, это такой привет будущему президенту. Очень часто в политике такие "мины", "закладки" отправляют сменщику", – заметил аналитик.

Теперь пан Зеленский оказался на развилке, выход из которой в любом случае для него обернется неприятностями. Если он отменит приказ, то вызовет гнев у своих недругов и ура-патриотов, которые будут орать о "зраде", предательстве и поставят на нем метку "агент Кремля". А не сделает этого, тогда оппозиция начнет тему "уклонисток" и карательных мер за отказ становиться на учет педалировать и каждый раз поминать президенту о том, что он сам уклонился от службы, что подтвердило Минобороны в 2019 году, подчеркнул эксперт.

Накануне военное ведомство опубликовало приказ, согласно которому женщины от 18 до 60 лет, годные по состоянию здоровья, обязаны вставать на воинский учет. Это касается представительниц более 100 профессий. Встать на учет необходимо до конца 2022 года, в том числе женщинам с несовершеннолетними детьми, что является основанием для освобождения от воинской службы.

Каждый работодатель должен проконтролировать, чтобы гражданки, которые уже трудятся на предприятии по перечню, встали на военный учет. То же касается украинок, которые только устраиваются на работу.

Нарушение норм будет караться штрафами от Гоструда и территориального центра комплектования и социальной поддержки.

