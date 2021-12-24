Глава дипведомства Кулеба объявил, что вопрос евроатлантической безопасности сегодня решается в Незалежной

Киев должен участвовать в переговорах Москвы с НАТО, Вашингтоном или Брюсселем. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в пятницу, 24 декабря.

По его словам, первой и главной темой диалога США, Североатлантического блока и Евросоюза с Россией должно стать завершение "международного вооруженного конфликта в Европе" и мифической "агрессии" РФ против Незалежной.

"Вопрос евроатлантической безопасности сейчас решается на Украине, поэтому Украина должна участвовать в консультациях по безопасности на эту тему", – написал министр в "Твиттер".

Напомним, 17 декабря МИД России опубликовал проекты соглашений с НАТО и США по гарантиям безопасности. В них, в частности, Москва призывает Вашингтон и альянс не рассматривать РФ в качестве противника, не создавать угрозы военной эскалации и отказаться от расширения блока на Восток Европы.

Официального ответного предложения ни американцы, ни натовцы пока не сочинили, только разные представители сделали заявления, в которых прозвучал главный посыл: вступление в НАТО – суверенное право любого государства, а России не может диктовать свои условия в данном вопросе.

Между тем, накануне президент РФ Владимир Путин входе ежегодной пресс-конференции в очередной раз рассказал, как в свое время Запад обманул Москву, пообещав не расширять альянс ближе к российским границам после воссоединения ФРГ и ГДР.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг тут же повторил давнюю мантру западников о том, что подобных обещаний блок не давал.

