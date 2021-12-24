На Украине обозначили условие для переговоров Путина и Зеленского

На Украине обозначили условие для переговоров Путина и Зеленского
Владимир Зеленский. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
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С заявлением выступил офис главы Незалежной

Киевские государственные деятели уже долгое время спекулируют на теме возможного рандеву или хотя бы телефонной беседы российского лидера Владимира Путина с украинским президентом Владимиром Зеленским. На этот раз по этой животрепещущей для незалежных теме решил высказаться начальник офиса украинского президента Андрей Ермак.

Государственный деятель с Незалежной решил прокомментировал возможность проведения телефонных переговоров между нашим главнокомандующим и украинским президентом. Ермак подчеркнул, что такая беседа будет проведена в том случае, если появится уверенность в наличии предмета для переговоров.

Украинский политик особо отметил, что Зеленский не станет тревожить звонками человека, который не желает с ним общаться. Ермак подчеркнул, что президент Незалежной согласится набрать номер своего российского коллеги только, если будет уверен в том, что с ним готовы разговаривать.

Руководитель офиса главнокомандующего Украины припомнил, что в этом году уже была одна попытка наладить контакт с Владимиром Владимировичем. По какой-то причине она провалилась – наступать на те же грабли Зеленский больше не хочет.

К слову, недавно украинский президент выступил с весьма странным заявлением. Зеленский неожиданно сообщил, что отказывается верить в Путина как в Бога.

Источник: Фокус ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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