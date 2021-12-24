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Генпрокуратура Незалежной предъявила обвинение министру транспорта России Виталию Савельеву за якобы незаконную переправку людей через украинскую границу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в пятницу, 24 декабря.
Речь идет о полетах российских самолетов в Крым. Отмечается, что кроме Савельева такое же обвинение предъявлено одному из его заместителей. Его имя не указывается.
Как утверждают украинские следователи, глава нашего Минтранса, занимая также руководящую должность в российской авиакомпании "Аэрофлот", способствовал доставке пассажиров в Крым и из него с апреля 2014-го по ноябрь 2020 года. Всего за данный период переправлено около 329 тыс человек.
В Генпрокуратуре такие перевозки назвали незаконными, т.к. по разумению киевского режима нарушается госграница Незалежной.
"Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины", – отметили в ведомстве.
По данному делу
проводится досудебное расследование.
Напомним, на Украине периодически заочно "арестовывают" наши самолеты, которые совершают перелеты на российский полуостров. В последний раз это коснулось 12 отечественных лайнеров, о чем постмайданные чиновники уведомили в сентябре нынешнего года.
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