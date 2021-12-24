На Украине насчитали примерно 329 тысяч человек, "тайно" переправленных на полуостров

Генпрокуратура Незалежной предъявила обвинение министру транспорта России Виталию Савельеву за якобы незаконную переправку людей через украинскую границу. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства в пятницу, 24 декабря.

Речь идет о полетах российских самолетов в Крым. Отмечается, что кроме Савельева такое же обвинение предъявлено одному из его заместителей. Его имя не указывается.

Как утверждают украинские следователи, глава нашего Минтранса, занимая также руководящую должность в российской авиакомпании "Аэрофлот", способствовал доставке пассажиров в Крым и из него с апреля 2014-го по ноябрь 2020 года. Всего за данный период переправлено около 329 тыс человек.

В Генпрокуратуре такие перевозки назвали незаконными, т.к. по разумению киевского режима нарушается госграница Незалежной.

"Рейсы проходили вопреки нормам международного права и воздушного права Украины", – отметили в ведомстве.

По данному делу проводится досудебное расследование.



Напомним, на Украине периодически заочно "арестовывают" наши самолеты, которые совершают перелеты на российский полуостров. В последний раз это коснулось 12 отечественных лайнеров, о чем постмайданные чиновники уведомили в сентябре нынешнего года.

