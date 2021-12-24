В Швеции взбесились из-за лишившего их Рождества Лукашенко

В Швеции взбесились из-за лишившего их Рождества Лукашенко
Анн Линде. Фото: Zheng Huansong/Xinhua/www.globallookpress.com
Стокгольм потребовал от Минска освободить всех "политических заключенных"

Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде назвала "ужасными новостями" решение Верховного суда Белоруссии по делу оппозиционеров и соратников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой и Максима Знака. Она выставила требование в адрес Минска и пожаловалась на невозможность уйти на рождественские каникулы из-за действий белорусских властей.

Свой спич шведка оставила в своем "Твиттере" в пятницу, 24 декабря. Линде отметила, что не может уйти на каникулы, когда дело касается защиты прав человека.

"Ужасные новости из Верховного суда Белоруссии по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Все 953 политических заключенных должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Продолжаю призывать Минск уважать международные права человека", – написала министр в соцсети.

Ранее сегодня ВС Республики не удовлетворил жалобу на приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Знаку. Таким образом, вердикт Минского облсуда от 6 сентября остался в силе.

Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Добавим, Линде в июле текущего года попалась на крючок российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Они смогли разговорить шведку от имени жены Алексея Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова. Во время беседы министр случайно выложили собеседникам истинную причину нежелания ЕС вводить санкции против "Северного потока-2".

Источник: Twitter ✓ Надежный источник
Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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