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Действующий председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде назвала "ужасными новостями" решение Верховного суда Белоруссии по делу оппозиционеров и соратников экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Марии Колесниковой и Максима Знака. Она выставила требование в адрес Минска и пожаловалась на невозможность уйти на рождественские каникулы из-за действий белорусских властей.
Свой спич шведка оставила в своем "Твиттере" в пятницу, 24 декабря. Линде отметила, что не может уйти на каникулы, когда дело касается защиты прав человека.
"Ужасные новости из Верховного суда Белоруссии по делу Марии Колесниковой и Максима Знака. Все 953 политических заключенных должны быть немедленно и безоговорочно освобождены. Продолжаю призывать Минск уважать международные права человека", – написала министр в соцсети.
Ранее сегодня ВС Республики не удовлетворил жалобу на приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Колесниковой и Знаку. Таким образом, вердикт Минского облсуда от 6 сентября остался в силе.
Колесникову и Знака приговорили к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно по обвинению в заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.
Добавим, Линде в июле текущего года попалась на крючок
российских пранкеров Владимира Кузнецова (Вован) и
Алексея Столярова (Лексус). Они смогли разговорить шведку от имени жены Алексея
Навального Юлии и его соратника Леонида Волкова.
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случайно выложили собеседникам истинную причину нежелания ЕС вводить санкции против "Северного потока-2".
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